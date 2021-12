Frittelle Luna-Park | veloci e golose | amate da grandi e piccini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo dolce ha il profumo dell’estate e delle sagre di paese, di quei luoghi di divertimento dove si trovano anche cose molto particolari da gustare. In alcuni luoghi le chiamano nerchie, ma per tutti sono ledolci del. Rotonde e rivestite di zucchero, una volta che le assaggiate, non le dimenticherete mai. Per questo abbiamo deciso di darvi la ricetta per poterle preparare a casa e farle gustare anche ai vostri bambini e perchè no, anche in occasione di una festa o un anniversario. Vediamo quello che vi occorre e cosa dovete fare per preparare questa delizia. Ingredienti Zucchero 50 g Farina Manitoba 500 g Latte 310 g Baccello di vaniglia 1 Lievito di birra fresco 15 g Sale fino 10 g Burro (a temperatura ambiente) 100 g Scorza di limone 2 Per cospargere Zucchero q.b. Per friggere Olio di semi 1 ...