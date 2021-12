FOTO: Charlotte Flair mostra i frutti del suo lavoro (Di venerdì 24 dicembre 2021) La programmazione di Charlotte Flair rimane una delle decisioni più discutibili della WWE. La Flair continua ad essere criticata per aver ottenuto più shot ai titoli che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutto, la federazione è decisa a spingerla al massimo e probabilmente non si fermerà molto presto. Tralasciando le critiche, è un dato di fatto che Charlotte è una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversi match storici. La FOTO La figlia del Nature Boy, ama anche mostrare i frutti del suo lavoro, visto che è andata su Instagram e ha ringraziato pubblicando una FOTO mozzafiato di lei in bikini giallo: “Gracias A Ti”. Per la cronaca, ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) La programmazione dirimane una delle decisioni più discutibili della WWE. Lacontinua ad essere criticata per aver ottenuto più shot ai titoli che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutto, la federazione è decisa a spingerla al massimo e probabilmente non si fermerà molto presto. Tralasciando le critiche, è un dato di fatto cheè una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversi match storici. LaLa figlia del Nature Boy, ama anchere idel suo, visto che è andata su Instagram e ha ringraziato pubblicando unamozzafiato di lei in bikini giallo: “Gracias A Ti”. Per la cronaca, ...

