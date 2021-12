Fortnite: Come funziona Impostori – Guida ai ruoli e attività (Di venerdì 24 dicembre 2021) Disponibile dalla scorsa Stagione di Fortnite, la modalità Impostori oltre ad essere divertente è l’ideale per farmare esperienza per livellare nel Pass Battaglia, con una buona partita si riesce a raggiungere dai 15.000 ai 20.000 XP. Se non l’avete mai giocata a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere. Come giocare la modalità Impostori in Fortnite La modalità Impostori è situata in Scoperta, creata da Epic Games e basata su Among US, presenta Come immagine quella mostrata in alto, dunque non potete sbagliarvi. In Impostori vi sono due squadre, una composta da 2 Impostori e l’altra dai restanti giocatori nel ruolo di Agenti. Lo scopo è molto semplice, gli Impostori devono eliminare gli Agenti e ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 24 dicembre 2021) Disponibile dalla scorsa Stagione di, la modalitàoltre ad essere divertente è l’ideale per farmare esperienza per livellare nel Pass Battaglia, con una buona partita si riesce a raggiungere dai 15.000 ai 20.000 XP. Se non l’avete mai giocata a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere.giocare la modalitàinLa modalitàè situata in Scoperta, creata da Epic Games e basata su Among US, presentaimmagine quella mostrata in alto, dunque non potete sbagliarvi. Invi sono due squadre, una composta da 2e l’altra dai restanti giocatori nel ruolo di Agenti. Lo scopo è molto semplice, glidevono eliminare gli Agenti e ...

Advertising

kaelbub : @emiiobrien È di fortnite Sennò come facevano la skin /j - Bangalore_1312 : @POW3R_GC il mese scorso era BF il best game,poi era Halo,mo Tarkov che pare che stai a gioca su PS1, e alla fine s… - disilluso_ : Come mi sento quando gioco a Fortnite. - SparxITA : Usa il codice: SPARX - Come ottenere la skin La Fondazione su Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 - misuzu_fushi : @Alessia_Bomba @FortniteGame Non é impossibile come collab,visto che la Epic stessa,negli ultimi sondaggi mandati a… -