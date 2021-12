Follie della Vigilia: assembramenti e tante mascherine giù (FOTO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si ripetono i tradizionali assembramenti della Vigilia di Natale. Probabilmente la stessa scena si rivedrà il 31 dicembre. Portanova e Corso Vittorio Emanuele, in particolare hanno visto la presenza contemporanea di migliaia di persone. Perlopiù giovani, perlopiù con la mascherina portata male (sotto al naso) o non indossata proprio. Dato l’elevatissimo numero di persone, manco le forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri) hanno potuto fare molto per far rispettare le ordinanze. “Qui è un carnaio. Andiamo a lungomare” ha confidato una signora, sotto braccio al marito, ferma sul ‘limite’ di via Velia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si ripetono i tradizionalidi Natale. Probabilmente la stessa scena si rivedrà il 31 dicembre. Portanova e Corso Vittorio Emanuele, in particolare hanno visto la presenza contemporanea di migliaia di persone. Perlopiù giovani, perlopiù con la mascherina portata male (sotto al naso) o non indossata proprio. Dato l’elevatissimo numero di persone, manco le forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri) hanno potuto fare molto per far rispettare le ordinanze. “Qui è un carnaio. Andiamo a lungomare” ha confidato una signora, sotto braccio al marito, ferma sul ‘limite’ di via Velia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Follie della Vigilia: #Assembramenti e tante #Mascherine giù (FOTO) ** - VolaCharles : Chicca della vigilia: se anche noi vaccinati dobbiamo fare e pagare il tampone il che sottintende pagare per le fol… - Zhronne : @AndrewPattone No è che potrei saltarti addosso e depredare tutte le tue dolci follie. Quegli orsetti in particolar… - BooksPrincess : @RalphRo65263415 Dal 'Dorian Gray': 'La tragedia della vecchiaia non sta nel fatto di essere vecchi, ma in quello d… - TheWhiteLodge1 : @Angelredblack1 @milanxsempre85 @MemoriesMilan @lele_9009 @Sgamba83 @Rossonero__1899 guarda che ad inizio anni 2000… -

Ultime Notizie dalla rete : Follie della Il 2021 in musica, la playlist di Sardinia Post Still Alive (Moka) La Moka Records ha deciso di inoltrarsi sulle strade meno battute della musica ... Usa le antiquate cassette e concede spazio a follie e diversità di natura incerta. Nel suo insano ...

Calciomercato Milan/ Per Kessié rinnovo in salita: ballano ancora 2 milioni Due milioni che non sono pochi, a causa anche della politica sui contratti dei rossoneri, che vogliono trattenere l'ex Atalanta, ma senza fare follie. Calciomercato Inter/ Frattesi supera Nandez, è ...

Le follie della Cacciari associati Il Foglio Insigne, pronti 28 milioni per l’attaccante, si può chiudere a gennaio! Per portare Lorenzo Insigne in Canada il Toronto è pronto a fare follie: 28 milioni in quattro anni per l’attaccante azzurro.

Dalla Compagnia dei Folli al concerto corale: ecco tutti gli eventi Dal lunedì al 9 gennaio, il calendario delle manifestazioni cittadine di Grottammare mette a fuoco l’obiettivo sulle festività natalizie, all’insegna delle norme anti Covid. Domenica, la Festa della F ...

Still Alive (Moka) La Moka Records ha deciso di inoltrarsi sulle strade meno battutemusica ... Usa le antiquate cassette e concede spazio ae diversità di natura incerta. Nel suo insano ...Due milioni che non sono pochi, a causa anchepolitica sui contratti dei rossoneri, che vogliono trattenere l'ex Atalanta, ma senza fare. Calciomercato Inter/ Frattesi supera Nandez, è ...Per portare Lorenzo Insigne in Canada il Toronto è pronto a fare follie: 28 milioni in quattro anni per l’attaccante azzurro.Dal lunedì al 9 gennaio, il calendario delle manifestazioni cittadine di Grottammare mette a fuoco l’obiettivo sulle festività natalizie, all’insegna delle norme anti Covid. Domenica, la Festa della F ...