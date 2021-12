Fiorentina all’attacco dell’Europa: Italiano ha un’arma nuova (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Fiorentina si è mossa in anticipo rispetto a tutti sul mercato di gennaio assicurandosi il talento del Lille Jonathan Ikonè: adesso i viola non si nascondono e puntano l’Europa La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha chiuso il girone d’andata mettendo in banca ben 32 punti, gli stessi di Roma e Lazio, candidate per il vertice ad inizio stagione dagli addetti ai lavori. Un patrimonio enorme, considerando da dove arrivano i viola e dalle tante difficoltà incontrate semplicemente per salvarsi nelle ultime stagioni. Da quest’estate il vento però è cambiato ed è tornato a sorridere alla Fiorentina, che con l’approdo di Italiano in panchina è tornata ad assaporare bel calcio e alta classifica bruciando le tappe. IKONÈ – Dal mercato giudicato incompleto a fine agosto, la Fiorentina ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lasi è mossa in anticipo rispetto a tutti sul mercato di gennaio assicurandosi il talento del Lille Jonathan Ikonè: adesso i viola non si nascondono e puntano l’Europa Ladi Vincenzoha chiuso il girone d’andata mettendo in banca ben 32 punti, gli stessi di Roma e Lazio, candidate per il vertice ad inizio stagione dagli addetti ai lavori. Un patrimonio enorme, considerando da dove arrivano i viola e dalle tante difficoltà incontrate semplicemente per salvarsi nelle ultime stagioni. Da quest’estate il vento però è cambiato ed è tornato a sorridere alla, che con l’approdo diin panchina è tornata ad assaporare bel calcio e alta classifica bruciando le tappe. IKONÈ – Dal mercato giudicato incompleto a fine agosto, laha ...

