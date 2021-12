Figlia mia, anche se ho sbagliato come donna sono sempre la tua mamma (Di venerdì 24 dicembre 2021) sono passati anni da quando tu, piccola mia, ti aggrappavi con tutta la forza che avevi nel tuo esile corpicino al mio seno. Smettevi di piangere solo quando ti stringevo forte tra le mie braccia. E in quei momenti ero convinta che niente e nessuno ci avrebbe mai separate. In realtà, questa convinzione mi ha accompagnato sempre, durante le fasi della tua crescita. Da quando per la prima volta hai pronunciato la parola mamma a quando hai mosso i tuoi primi passi, correndo direttamente da me. Perché io lo sapevo, che ormai, ero diventata il tuo punto di riferimento. Così crescendo abbiamo scoperto il mondo insieme. Tu vedevi le cose per la prima volta, le toccavi con quelle manine che diventavano sempre più grandi, con quegli occhi pieni di speranza per il futuro. Io imparavo a guardare le stesse cose che già conoscevo ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 dicembre 2021)passati anni da quando tu, piccola mia, ti aggrappavi con tutta la forza che avevi nel tuo esile corpicino al mio seno. Smettevi di piangere solo quando ti stringevo forte tra le mie braccia. E in quei momenti ero convinta che niente e nessuno ci avrebbe mai separate. In realtà, questa convinzione mi ha accompagnato, durante le fasi della tua crescita. Da quando per la prima volta hai pronunciato la parolaa quando hai mosso i tuoi primi passi, correndo direttamente da me. Perché io lo sapevo, che ormai, ero diventata il tuo punto di riferimento. Così crescendo abbiamo scoperto il mondo insieme. Tu vedevi le cose per la prima volta, le toccavi con quelle manine che diventavanopiù grandi, con quegli occhi pieni di speranza per il futuro. Io imparavo a guardare le stesse cose che già conoscevo ...

