FIFA 22: Obiettivi Kieran Trippier Winter WildCards – Requisiti per riscattare la carta Jolly Invernali (Di venerdì 24 dicembre 2021) EA Sports ha annunciato che sono disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione speciale Winter WildCards di Kieran Trippier per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. È il periodo più bello dell'anno: l'introduzione dei Winter Wildcard in FIFA 22 Ultimate Team! Dai potenziamenti soprannaturali agli aggiornamenti mutaforma, le carte Winter Wildcard riceveranno una varietà di potenziamenti permanenti ispirati agli aggiornamenti dei giocatori FUT del passato, presente e futuro. Potete riscattare la carta speciale del difensore inglese che milita nell'Atletico Madrid completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Precisione gelata: Segna 8 gol con tiri di ...

