Ferrero, parla il suo legale: “In carcere lo hanno trattato bene, è sereno per la fine dell’incubo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il legale di Massimo Ferrero, Pina Tenga, ha commentato al quotidiano Free.it la scarcerazione del patron della Sampdoria, il quale potrà trascorrere ai domiciliari le vacanze di Natale: “Lo aspettavo a casa, sicuramente sta meglio qui che in carcere. Fin da subito sarebbe stato meglio attuare questa misura che, diversamente da come scrivono in molti, non dipende dall’età. Massimo ha detto che la Guardia di finanza lo ha trattato malissimo. Non ha potuto parlare con nessuno. In carcere a San Vittore, invece, è stato trattato molto bene. La polizia penitenziaria lo ha tutelato – ha raccontato l’avvocato – Una volta rilasciato è andato in stazione per prendere un treno. Gli altri passeggeri pensavano fosse evaso, ma gli hanno chiesto ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildi Massimo, Pina Tenga, ha commentato al quotidiano Free.it la scarcerazione del patron della Sampdoria, il quale potrà trascorrere ai domiciliari le vacanze di Natale: “Lo aspettavo a casa, sicuramente sta meglio qui che in. Fin da subito sarebbe stato meglio attuare questa misura che, diversamente da come scrivono in molti, non dipende dall’età. Massimo ha detto che la Guardia di finanza lo hamalissimo. Non ha potutore con nessuno. Ina San Vittore, invece, è statomolto. La polizia penitenziaria lo ha tutelato – ha raccontato l’avvocato – Una volta rilasciato è andato in stazione per prendere un treno. Gli altri passeggeri pensavano fosse evaso, ma glichiesto ...

