Ferragnez | Natale rovinato per la coppia

Come rivelato tramite i loro social, i Ferragnez trascorreranno delle feste diverse da quelle che avevano programmato. Per "colpa" della salute dei loro figli Vittoria e Leone, infatti, i due sono dovuti tornate a Milano, interrompendo le loro vacanze in montagna. Su Amazon Prima la serie dedicata a Chiara Ferragni e al marito Fedez ha ottenuto un successo incredibile, consacrando ancora una volta i Ferragnez come una delle coppie più amate di sempre. Nel programma i due si sono aperti con il proprio pubblico, mostrando la loro quotidianità fatta di tanto amore, felicità ma anche di momenti di tristezza e litigi. Marito e mogli in questi giorni si stavano godendo le loro vacanze in montagna ma i festeggiamenti sono finiti presto. La coppia, infatti, è dovuta tornare a Milano per il bene dei propri figli, che di recente non sono ...

