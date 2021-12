Fermato un gruppo paramilitare di estremisti di destra razzisti: progettavano la 'jihad bianca' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il leader e fondatore dell'organizzazione eversiva e suprematista 'Unione Forze Identitarie', il cui nome non è noto, è stato arrestato ieri a Roma. Il capo d'imputazione è 'associazione sovversiva' e ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il leader e fondatore dell'organizzazione eversiva e suprematista 'Unione Forze Identitarie', il cui nome non è noto, è stato arrestato ieri a Roma. Il capo d'imputazione è 'associazione sovversiva' e ...

Advertising

globalistIT : Ecco cosa stavano organizzando: - ZuZuly75 : RT @l_guerreras: Oggi un gruppo di cubani è andato pacificamente in Vaticano ed è stato nuovamente fermato.. Il Vaticano non vuole sentire… - Antonella842019 : RT @viviancervell: Avete fermato innanzitutto un UOMO, poi una Regione e infine un gruppo politico. Nonostante tutto, siamo qui. Più forti… - FBussoletti : #Afghanistan, #Ansaru conferma involontariamente i legami #talebani-#alQaeda. Il gruppo che opera in #Nigeria si co… - FBussoletti : Afghanistan, Ansaru conferma involontariamente i legami talebani-al Qaeda. Il gruppo che opera in Nigeria si congra… -