Felix Afena-Gyan potrebbe rifiutare la convocazione del Ghana per la Coppa d'Africa

Il giovanissimo attaccante della Roma Felix Afena-Gyan, lanciato in questa stagione da Mourinho, è stato inserito dal ct della sua nazionale – il Ghana – nella lista dei trenta preconvocati per la Coppa d'Africa del Camerun. Da quanto si apprende dai media ghanesi, però, il calciatore sarebbe orientato a rifiutare la convocazione. Afena-Gyan preferirebbe portare avanti il suo percorso di crescita senza interrompere bruscamente la stagione che sta giocando nella sua squadra di club. Il giallorosso aveva già rispedito al mittente l'invito in occasione delle ultime gare di qualificazione. Rajevac, il ct, spera in una risposta diversa.

