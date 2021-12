Federica Pellegrini da Mattarella: la “Divina” è Grande Ufficiale della Repubblica (FOTO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Federica Pellegrini è ufficialmente Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Importante onorificenza per la “Divina”, che chiusa la sua straordinaria carriera ha ricevuto il titolo direttamente dal Presidente Sergio Mattarella, come dimostra la FOTO postata dalla stessa Pellegrini sui propri social. La fuoriclasse del nuoto mondiale, presente a Roma in qualità di membro CIO a margine della consegna del Tricolore verso Pechino 2022, ha voluto ringraziare Mattarella che è ormai alla chiusura del proprio mandato al Quirinale: “Grazie Signor Presidente, ci mancherà molto”. Il post di Federica Pellegrini su Instagram Visualizza questo post ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021)è ufficialmenteItaliana. Importante onorificenza per la “”, che chiusa la sua straordinaria carriera ha ricevuto il titolo direttamente dal Presidente Sergio, come dimostra lapostata dalla stessasui propri social. La fuoriclasse del nuoto mondiale, presente a Roma in qualità di membro CIO a margineconsegna del Tricolore verso Pechino 2022, ha voluto ringraziareche è ormai alla chiusura del proprio mandato al Quirinale: “Grazie Signor Presidente, ci mancherà molto”. Il post disu Instagram Visualizza questo post ...

