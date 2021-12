“Fauci censurò gli scienziati anti-lockdown con l’aiuto dei media”: la rivelazione del Wall street journal (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo, 24 dic — Nel marzo del 2020 i lockdown andavano sostenuti con ogni mezzo, anche affossando ogni voce dissenziente: a sostenere questo disegno sarebbero stati il virologo e capo della task force statunitense contro il coronavirus, Anthony Fauci, e il vertice del National Institute of Health (Nih), Francis Collins. Lo rivela oggi La Verità citando un articolo del Wall street journal, in cui viene svelato il contenuto di alcune mail scambiate tra i due. Fauci e Collins hanno silenziato il dissenso anti lockdown Nel carteggio si mirava a far naufragare il contenuto della Great Barrington Declaration: si tratta di una dichiarazione congiunta, a firma di Martin Kulldorff, epidemiologo ad Harvard, Sunetra Gupta, epidemiologo a Oxford, e Jay ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo, 24 dic — Nel marzo del 2020 iandavano sostenuti con ogni mezzo, anche affossando ogni voce dissenziente: a sostenere questo disegno sarebbero stati il virologo e capo della task force statunitense contro il coronavirus, Anthony, e il vertice del National Institute of Health (Nih), Francis Collins. Lo rivela oggi La Verità citando un articolo del, in cui viene svelato il contenuto di alcune mail scambiate tra i due.e Collins hanno silenziato il dissensoNel carteggio si mirava a far naufragare il contenuto della Great Barrington Declaration: si tratta di una dichiarazione congiunta, a firma di Martin Kulldorff, epidemiologo ad Harvard, Sunetra Gupta, epidemiologo a Oxford, e Jay ...

