Fantaghirò compie 30 anni: il successo della miniserie che ha reso nota Alessandra Martines (Di venerdì 24 dicembre 2021) La serie tv fantasy, Fantaghirò, andata in onda il 22 e 23 dicembre 1991, esattamente 30 anni fa, risultò da subito il programma più visto in Italia con il 27% di share, ma è stato un fenomeno che ha appassionato ed ha spopolato anche in Inghilterra e Francia. Fantaghirò: l'esordio e il successo La storia della serie Fantaghirò, si ispira alla favola Fanta-Ghirò, persona bella contenuta tra le Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino. Gli attori protagonisti di questa miniserie sono, un giovane Kim Rossi Stuart, che dopo Fantaghirò ha prodotto e interpretato dei capolavori del cinema italiano e la stella italiana naturalizzata francese Alessandra Martines. Quest'ultima, dopo un inizio di carriera fra danza e ...

