Fabian Ruiz lascia il Napoli in estate? Fissata la base d’asta

(Di venerdì 24 dicembre 2021)e ilsi ritroveranno solo ad inizio 2022. Il centrocampista spagnolo ha dimostrato di essere uno degli imprescindibili della rosa di Spalletti e la sua assenza in regia si è fatta sentire in maniera importante nell’ultimo mese. Ma il futuro dialpotrebbe scuotere il calciomercato estivo. CalciomercatoCalciomercato, fissato il prezzo diIl futuro diè tutto da scrivere. Il suo contratto scadrà nel 2023 e, ad oggi, non ci sono novità su un possibile rinnovo. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, le trattative per il prolungamento del suo contratto sono in ...

Advertising

OptaPaolo : 41 - Fabián Ruiz ha una media di 41 passaggi riusciti nella metà campo offensiva a partita, la più alta tra i gioca… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, il caso Fabian Ruiz: nessun accordo per il rinnovo #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scari… - Guido67635709 : @Torrenapoli1 Mario Rui 4 è assai, Juan Jesus 6 solo a Milano ha brillato, Fabian Ruiz 6.5 due partite gioca e sett… - mirkotwitta : @tancredipalmeri Tanc, con tutto l’affetto, tanto vale mettere l’11 dell’Inter! Partecipa una maggioranza di tifosi… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, torna #FabianRuiz l'insostituibile: ma nel 2022 può partire -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

Commenta per primo E' rimasto, quasi controvoglia.la scorsa estate voleva partire, voleva lasciare Napoli e tornare in Spagna, ma non ha trovato nessuno pronto ad accontentare le richieste economiche De Laurentiis. Deluso, ha iniziato la ...Era cresciuto moltocon la sua regia e i suoi 5 gol, oggi fuori da quattro partite. Spalletti 7 .Adam Ounas è stato ufficialmente convocato dall'Algeria per la Coppa d'Africa che inizierà il prossimo 9 gennaio. Contro la Juventus non ci sarà.Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, potrebbe lasciare il club la prossima estate: tarda ad arrivare infatti l'accordo per il rinnovo ...