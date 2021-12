F1, la Mercedes inizia a rombare: Toto Wolff non trattiene l’emozione (VIDEO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) La nuova monoposto della Mercedes non si è ancora vista, ma inizia sicuramente già adesso a dominare la scena della F1. Se infatti la macchina non è ancora stata mostrata, si è però già iniziata a sentire. Chiedere a Toto Wolff che, nel filmato postato su Twitter proprio dalla casa automobilistica, si è mostrato con un sorrisone. La Mercedes infatti ha scelto una strada scenografica, con un filmato di 48 secondi in cui si sente il rumore del turbo ibrido della nuova W13. Nel filmato si vedono alcuni particolari, lo scarico che fuma, alcuni computer che misurano valori non meglio precisati, molti dipendenti del team curiosi e trepidanti, con il sottofondo del rombo rabbioso di una macchina che vuole riportare alla vittoria Lewis Hamilton (sempre che il pilota decida di partecipare al ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) La nuova monoposto dellanon si è ancora vista, masicuramente già adesso a dominare la scena della F1. Se infatti la macchina non è ancora stata mostrata, si è però giàta a sentire. Chiedere ache, nel filmato postato su Twitter proprio dalla casa automobilistica, si è mostrato con un sorrisone. Lainfatti ha scelto una strada scenografica, con un filmato di 48 secondi in cui si sente il rumore del turbo ibrido della nuova W13. Nel filmato si vedono alcuni particolari, lo scarico che fuma, alcuni computer che misurano valori non meglio precisati, molti dipendenti del team curiosi e trepidanti, con il sottofondo del rombo rabbioso di una macchina che vuole riportare alla vittoria Lewis Hamilton (sempre che il pilota decida di partecipare al ...

Advertising

sportface2016 : @F1, la #Mercedes inizia a rombare: Toto #Wolff non trattiene l’emozione (VIDEO) - OA_Sport : #F1, la #Mercedes fa esordire il suo motore in vista del 2022. La W13 inizia a prendere forma - MARCO196913 : RT @SmilexTech: Inizia una nuova era in casa Mercedes. Per la prima volta è stato acceso il motore all'interno del telaio 2022, vettura che… - DCiamei : RT @SmilexTech: Inizia una nuova era in casa Mercedes. Per la prima volta è stato acceso il motore all'interno del telaio 2022, vettura che… - RonzioPilato : RT @SmilexTech: Inizia una nuova era in casa Mercedes. Per la prima volta è stato acceso il motore all'interno del telaio 2022, vettura che… -