EX MILAN – Paqueta illumina la Francia. Il brasiliano regala perle al Lione

Ultime Notizie dalla rete : MILAN Paqueta Lione - Metz, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici Il pronostico Con un Paqueta in più - il brasiliano ex Milan ritorna dopo la squalifica - il Lione dovrebbe fare suoi i tre punti nel match contro un Metz appannato ed alle prese con assenze ...

Lione, Paqueta rifiuta unna mega proposta Commenta per primo Lucas Paqueta , 24enne trequartista brasiliano ex Milan , avrebbe rifiutato una proposta da oltre 10 milioni di euro da parte del Newcastle per rimanere al Lione , lo riporta Foot Mercato .

EX MILAN – Paqueta illumina la Francia. Il brasiliano regala perle al Lione Pianeta Milan ¡El más rico! Newcastle hace millonaria oferta por quedarse con la figura brasileña, Lucas Paquetá del Lyon El Newcastle hace algún tiempo se convirtió en el equipo más rico de la Premier League, debido a la mutimillonaria inyección que recibió por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Por l ...

La oferta millonaria del Newcastle por Lucas Paquetá Las Urracas tienen en la mira al brasileño y lo quieren a toda costa. Están dispuestos mostrar todo su poderío económico.

