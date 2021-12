Evra balla vestito da Babbo Natale | il video fa il giro del web

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Evra balla

Repubblica TV

L'ultima trovata diper augurare buone feste è stata quella di travestirsi da Babbo Natale a cavallo di... una renna!Patrice- ex calciatore di Manchester United e Juventus - ha fatto il suo debutto come opinionista per ... Il suo profilo Instagram è pieno di video ironici in cui si traveste e, concludendo ...