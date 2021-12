Europa Verde Terracina: “Costruire un sistema di sorveglianza sulle retribuzioni stagionali” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Terracina – “La grave e scandalosa vicenda, che coinvolge l’Azienda Speciale, Ente strumentale del Comune di Terracina, segnalata dal sindacato Uiltucs, oggi sotto vigilanza dell’ispettorato Inps e Inail, con lavoratori sfruttati e costretti a restituire parte dello stipendio, è stata oggetto il 13 dicembre scorso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale avente al primo punto all’ordine del giorno, su richiesta della consigliera comunale della Lega di Terracina Sara Norcia, primo firmatario e di tutti i consiglieri di opposizione, la mozione relativa alla gestione degli arenili comunali durante la scorsa estate”. A parlare in una nota stampa, è Europa Verde Terracina. “Da forza politica non presente nel Consiglio, – si legge nella nota – ci corre l’obbligo di alcune domande: ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– “La grave e scandalosa vicenda, che coinvolge l’Azienda Speciale, Ente strumentale del Comune di, segnalata dal sindacato Uiltucs, oggi sotto vigilanza dell’ispettorato Inps e Inail, con lavoratori sfruttati e costretti a restituire parte dello stipendio, è stata oggetto il 13 dicembre scorso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale avente al primo punto all’ordine del giorno, su richiesta della consigliera comunale della Lega diSara Norcia, primo firmatario e di tutti i consiglieri di opposizione, la mozione relativa alla gestione degli arenili comunali durante la scorsa estate”. A parlare in una nota stampa, è. “Da forza politica non presente nel Consiglio, – si legge nella nota – ci corre l’obbligo di alcune domande: ...

