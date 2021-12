Europa: la Chiesa brucia | Un tragico futuro è oramai alle porte? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella terribile crisi che sta investendo l’Europa, c’è un luogo in cui tutto ciò sembra avvenire con maggiore gravità. Lo Testimonia il tracollo di uno dei simboli più importanti. Purtroppo, però, in questo caso non sembra essere solamente frutto di presunti “nemici” della fede, ma pare che ci siano esponenti della Chiesa stessa che facciano L'articolo Europa: la Chiesa brucia Un tragico futuro è oramai alle porte? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella terribile crisi che sta investendo l’, c’è un luogo in cui tutto ciò sembra avvenire con maggiore gravità. Lo Testimonia il tracollo di uno dei simboli più importanti. Purtroppo, però, in questo caso non sembra essere solamente frutto di presunti “nemici” della fede, ma pare che ci siano esponenti dellastessa che facciano L'articolo: laUn? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Europa: la Chiesa brucia | Un tragico futuro è oramai alle porte? - michele_pittoni : @LegaSalvini In Europa non si offende nessuno, ma si incaxxa il legittimo Padre secondo la Chiesa Cristiana. Non so… - MissioMigrantes : RT @M_RSezione: A più voci ma con un comune denominatore, quello del contrasto all’indifferenza e del rispetto della dignità e dei diritti… - Tullia01 : RT @Tg3web: Nel presepe creato da una chiesa di Ponsacco, in provincia di Pisa, Gesù nasce tra il filo spinato e Maria e Giuseppe hanno il… - viaggiaescopri : Chiesa di San Lorenzo, la salita al campanile di Andorno Micca #viaggiaescopri -