Euro, la moneta da 1 cent che ne vale 6mila: il tesoro che puoi avere in tasca | Guarda (Di venerdì 24 dicembre 2021) Monete che valgono una fortuna. Ce ne sono molte e nella maggior parte dei casi neppure lo sappiamo. Monete rare e ricercate dai collezionisti, per gli errori in fase di conio o perché magari sono in edizione limitata. E ora che le monete da 1 e 2 centesimi di Euro stanno per essere ritirate, ecco che il loro valore da un punto di vista del collezionismo cresce. Insomma, fareste bene a conservarle, perché potrebbero acquisire nel tempo valori molto alti. Ma già oggi vi è una moneta da 1 centesimo il cui valore è assolutamente... spropositato: viene quotata anche più di 6mila Euro. Si tratta di una moneta da 1 cent con un clamoroso errore di conio. Nella sua versione corretta, l'immagine mostra infatti il Castel del Monte in Puglia. Quella errata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Monete che valgono una fortuna. Ce ne sono molte e nella maggior parte dei casi neppure lo sappiamo. Monete rare e ricercate dai collezionisti, per gli errori in fase di conio o perché magari sono in edizione limitata. E ora che le monete da 1 e 2esimi distanno per essere ritirate, ecco che il loro valore da un punto di vista del collezionismo cresce. Insomma, fareste bene a conservarle, perché potrebbero acquisire nel tempo valori molto alti. Ma già oggi vi è unada 1esimo il cui valore è assolutamente... spropositato: viene quotata anche più di. Si tratta di unada 1con un clamoroso errore di conio. Nella sua versione corretta, l'immagine mostra infatti il Castel del Monte in Puglia. Quella errata, ...

Monete rare, questo spicciolo da 1 centesimo di euro vale più di 6.000 euro Può sembrare sicuramente strano, ma tra le monete rare più ricercate dai collezionisti, e dunque di maggior valore, c'è una semplice moneta da 1 centesimo di euro . Ricordiamo che le monete da 1 centesimo e da 2 centesimi saranno presto ritirate. Questo perché sono sempre meno utilizzate e poi perché il valore del metallo con cui ...

