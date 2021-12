Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei: Servizio di Striscia la notizia su pesca di frodo nel Lago Fusaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Servizio giornalistico di Jimmy Ghione trasmesso da Striscia la notizia del 22/12/2021 ha portato alla ribalta nazionale il problema della pesca di frodo praticata nel Lago Fusaro, in particolare, alla cattura illegale delle vongole. Il PresidEnte dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, arch. Francesco Maisto, nell’esercizio delle sue funzioni, comunica quanto segue: Pur ritenendo funzionale concentrare l’attenzione su tale fenomeno molto diffuso, quale effetto mediatico di forte dissuasione per i nuovi avventori, non si può prescindere di sottolineare l’impegno e l’operato istituzionale;l’Ente Parco Regionale ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilgiornalistico di Jimmy Ghione trasmesso daladel 22/12/2021 ha portato alla ribalta nazionale il problema delladipraticata nel, in particolare, alla cattura illegale delle vongole. Il Presiddell’dei, arch. Francesco Maisto, nell’esercizio delle sue funzioni, comunica quanto segue: Pur ritenendo funzionale concentrare l’attenzione su tale fenomeno molto diffuso, quale effetto mediatico di forte dissuasione per i nuovi avventori, non si può prescindere di sottolineare l’impegno e l’operato istituzionale;l’...

