Encanto | parlano gli autori | “Comunicazione ed empatia sono i talenti di Mirabel”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Glidel film di Natale Disney,, ci hanno raccontato la realizzazione del nuovo Classico, su Disney+ dal 24 dicembre dopo il passaggio in sala. Un mese, tanto è bastato anelle sale per racimolare oltre 4 milioni di euro ed entrare nella classifica dei film più visti della stagione, per un passaggio doveroso sul grande schermo prima di diventare un regalo di Natale per gli utenti di Disney+, che ritrovano il titolo in catalogo a partire dal 24 dicembre. Del nuovo Classico Disney, delle scelte per la sua realizzazione, dei suoi personaggi e delle bellissime canzoni di Lin-Manuel Miranda ci hanno parlato i suoiin un incontro ricco di spunti e informazioni sue la sua magica famiglia, quella dei Madrigal, …