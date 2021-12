Emergenza Covid, nuove misure urgenti disposte dal Governo (Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica De Santis Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi ha approvato ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge), su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza e dopo aver ascoltato il parere del Cts. Dunque prolungato lo stato d’Emergenza sul territorio nazionale. Il nuovo decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Vediamo nel dettaglio quali saranno le nuove disposizioni Green Pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica De Santis Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi ha approvato ulterioriper il contenimento dell’epidemia da-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge), su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza e dopo aver ascoltato il parere del Cts. Dunque prolungato lo stato d’sul territorio nazionale. Il nuovo decreto-legge introduceper il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Vediamo nel dettaglio quali saranno ledisposizioni Green Pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ...

