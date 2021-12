Emanuele Filiberto di Savoia sul tradimento: “se ho preso sberle me le sono meritate” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Emanuele Filiberto di Savoia si confessa a cuore aperto. E racconta a Maurizio Costanzo anche di un tradimento ai danni di sua moglie Clotilde, madre delle sue due figlie. Emanuele Filiberto di Savoia-AltranotiziaSe è vero che nel nome vi è scritto il destino di ciascun uomo, in quello di Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria, più conosciuto come Emanuele Filiberto di Savoia, non vi può essere che un destino ricco di storia e di insopprimibile fascino. Nato a Ginevra e cresciuto in quella Svizzera che è stata la residenza della sua famiglia dopo l’esilio imposto ai discendenti maschi dell’ex re d’Italia, Umberto II di Savoia, suo nonno. Da ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021)disi confessa a cuore aperto. E racconta a Maurizio Costanzo anche di unai danni di sua moglie Clotilde, madre delle sue due figlie.di-AltranotiziaSe è vero che nel nome vi è scritto il destino di ciascun uomo, in quello diUmberto Reza Ciro René Maria, più conosciuto comedi, non vi può essere che un destino ricco di storia e di insopprimibile fascino. Nato a Ginevra e cresciuto in quella Svizzera che è stata la residenza della sua famiglia dopo l’esilio imposto ai discendenti maschi dell’ex re d’Italia, Umberto II di, suo nonno. Da ...

Advertising

_ItsNora : @Chiara_Bonati La prima stagione resterà sempre la mia preferita... Lui e Costantino concorrenti con Il principe Em… - andrearinaldi25 : Torino, ai Musei Reali una lettera con gli auguri di Elton John per Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde - beyondme87 : RT @NavingNavi: Comunque era dai tempi di emanuele filiberto e pupo che non si vedeva un broglio simile @houseofbrackets - la_stordita : RT @NavingNavi: Comunque era dai tempi di emanuele filiberto e pupo che non si vedeva un broglio simile @houseofbrackets - houseofbrackets : RT @NavingNavi: Comunque era dai tempi di emanuele filiberto e pupo che non si vedeva un broglio simile @houseofbrackets -