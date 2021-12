Elogio dell’anti-presidenzialismo all’italiana | supremo vaccino contro il narcisismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Forse bisognerebbe prendere almeno in considerazione l’ipotesi che in questa strana liturgia che caratterizza l’elezione del nostro presidente della Repubblica non ci sia proprio nulla di sbagliato. Anzi. Chi voglia candidarsi al vertice delle istituzioni democratiche deve dare prova di umiltà, davanti al parlamento che dovrà eleggerlo e davanti al paese intero. Deve ripetere mille volte di non avere nessuna aspirazione. Di più, deve manifestare pubblicamente l’intima consapevolezza della propria indegnità. O più semplicemente scomparire, non farsi più vedere, non dire più una parola. Nel rito con cui ogni possibile candidato viene inseguito da torme di giornalisti fermamente intenzionati a ripetergli ossessivamente sempre la stessa domanda, fino allo sfinimento, c’è qualcosa di catartico e di rivelatore. Avere l’audacia di dire semplicemente che sì, è vero, essere eletto capo dello ...