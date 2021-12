Ecuador: obbligatorio il vaccino Covid-19 per tutti gli idonei (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Ecuador diventa obbligatorio il vaccino contro il coronavirus per tutti i residenti idonei. Il governo Ecuadoriano ha preso tale decisione nel tentativo di contenere il più possibile la variante Omicron.si tratta del quinto Paese al mondo ad aver reso obbligatorio il vaccino anti-Covid. Oltre all’Ecuador, gli altri Paesi sono: Indonesia, Micronesia, Turkmenistan e Tagikistan. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 dicembre 2021) Indiventailcontro il coronavirus peri residenti. Il governoiano ha preso tale decisione nel tentativo di contenere il più possibile la variante Omicron.si tratta del quinto Paese al mondo ad aver resoilanti-. Oltre all’, gli altri Paesi sono: Indonesia, Micronesia, Turkmenistan e Tagikistan.

