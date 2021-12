Ecco quanto guadagna ogni anno Mariah Carey con i diritti di “All I want for Christmas is you”: anche quest’anno è in vetta alle classifiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) “All i want for Christmas” è probabilmente la canzone più famosa legata al Natale. ogni anno, è la voce di Mariah Carey a risuonare sulle radio o alle cene in famiglia. Pubblicata nel 1994, a quasi trent’anni dall’uscita, la canzone ha ottenuto un nuovo record: anche quest’anno ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento. È così negli Stati Uniti, come testimonia la classifica Hot 100 di Billboard, ma è così anche in Italia, come testimonia Spotify. È la prima volta nella storia della classifica americana che una canzone raggiunge la prima posizione in tre decenni differenti. Ma è un record, l’ennesimo, anche per Mariah Carey, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) “All ifor” è probabilmente la canzone più famosa legata al Natale., è la voce dia risuonare sulle radio ocene in famiglia. Pubblicata nel 1994, a quasi trent’anni dall’uscita, la canzone ha ottenuto un nuovo record:quest’ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento. È così negli Stati Uniti, come testimonia la classifica Hot 100 di Billboard, ma è cosìin Italia, come testimonia Spotify. È la prima volta nella storia della classifica americana che una canzone raggiunge la prima posizione in tre decenni differenti. Ma è un record, l’ennesimo,per, che ...

