È sempre il momento buono per un maxi cardigan cozy (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come può il maxi cardigan essere il pezzo più sorprendente dell'armadio invernale 2021/22? Semplice. Quelli delle collezioni di stagione sono quanto di più lontano dall'idea noiosa che si ha di solito di questo capo. Sono colorati, divertenti, insoliti. A volte amano i motivi geometrici a volte quelli etnici. Passano con disinvoltura dalle righe multicolor alle stampe animalier. E naturalmente sono oversize. Lunghi o più corti, amano infatti le proporzioni ampie e avvolgenti. Per essere la perfetta coperta di Linus del freddo inverno appena iniziato. Il maxi cardigan, per l'inverno 2021/22, si rinnova con proporzioni oversize da Calcaterra e insoliti motivi jacquard da Prada. maxi cardigan: a cosa abbinarlo A ognuna il suo maxi cardigan. Non è ...

