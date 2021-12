È morta la scrittrice e giornalista americana Joan Didion

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La, esponente con Tom Wolfe e Truman Capote del Nuovo Giornalismo degli anni ’60 e ’70, ma anche sceneggiatrice per Hollywood e romanziera, èieri per conseguenze del Parkinson nella sua casa di Manhattan. Laaveva 87 anni ed era autrice, tra l’altro, del commovente memoir “L’Anno del Pensiero Magico”, ispirato dalla prima di due tragedie che l’avevano colpita nell’arco di due anni,. Nella sua carriera aveva scritto per alcuni dei giornali più importanti degli Stati Uniti, come Life, Esquire, il Saturday Evening Post e il New York Times. Nacque a Sacramento, in California, il 5 dicembre del 1934, e iniziò la sua carriera damentre si stava ancora laureando in Lettere all’Università di Berkeley. Al suo secondo ...