È morta Joan Didion | pioniera del New Journalism

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Era nata a Sacramento, in California, il 5 dicembre 1934. Nel 1956 si laureò all’Università della California, Berkeley, con un Bachelor of Arts in lettere

È morta il 24 dicembre 2021 a New York, qualche manciata di giorni dopo il suo ottantasettesimo compleanno, la scrittrice Joan Didion, nata e vissuta per la maggior parte della sua vita in California. Joan Didion, una delle voci più celebri e iconiche della narrativa americana, tra le maggiori rappresentanti del New Journalism, da tempo candidata al Premio Nobel della Letteratura, è morta il 24 dicembre 2021. Si è spenta il 23 dicembre, nella sua casa di Manhattan a New York, la giornalista e scrittrice americana Joan Didion. Aveva 87 anni e soffriva da tempo del morbo di Parkinson.