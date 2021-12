“È meglio se state zitte”. GF Vip, la casa nel caos: è guerra tra le concorrenti dopo gli ultimi fatti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip ogni giorno ce ne sta una. Non si fa in tempo a girarsi da una parte che subito dall’altra spunta una nuova polemica. Stavolta ad innescarla è nientepopodimeno che Sophie Codegoni. È trascorso pochissimo tempo da quanto Gianmaria Antinolfi ha parlato chiarissimo con lei: “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro”, dice l’imprenditore convinto che Sophie non ricambi i suoi sentimenti. D’altra parte è stata proprio lei a confessare alle altre inquiline: “Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nelladel Grande Fratello Vip ogni giorno ce ne sta una. Non si fa in tempo a girarsi da una parte che subito dall’altra spunta una nuova polemica. Stavolta ad innescarla è nientepopodimeno che Sophie Codegoni. È trascorso pochissimo tempo da quanto Gianmaria Antinolfi ha parlato chiarissimo con lei: “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro”, dice l’imprenditore convinto che Sophie non ricambi i suoi sentimenti. D’altra parte è stata proprio lei a confessare alle altre inquiline: “Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo ...

Advertising

ProximaRadio : La fine dell'anno per gli amanti della trance significa una cosa: abbiamo una nuova compilation by @arminvanbuuren.… - PinaCalabr2 : @Nency25074577 Sono felice di sentirti dire che state meglio perché il mio pensiero e per voi e per il piccolo bebé… - off___gio : @ganjafr1end comunque belle con l’outfit total white, anche se viola sarebbero state meglio - FleetAdmiralCap : @HuffPostItalia Nah meglio che ci state voi, buffoni - martinapi_ : Raga ma sopratutto perché: cioè è meglio se vado a comprarlo pure io? Perché ve li fate tutti così? Cosa dovete fare? Mi state angosciando -

Ultime Notizie dalla rete : meglio state Ristoranti pieni e lo shopping va Il boom del virus non ferma Cantù - Cronaca, Cabiate ... ma è sicuramente meglio dell'anno scorso. Sicuramente faremo i conti poi, ma mi sembra che ... Le disdette sono state rimpiazzate in tempo zero. Mi sto rendendo conto che a casa c'è parecchia gente ...

Oroscopo Bilancia domani 25 dicembre Natale: amore, lavoro e fortuna ... mentre voi single non state tanto a pensare all'amore, almeno non in questa giornata! Curioso di ... cercate di non dar troppo adito al nervosismo e alla noia che sembrate provare, meglio cercare di ...

7 trucchi per usare al meglio l'app Apple Mail MobileWorld Il Natale degli altri Ma voi lo sentire quel filo di tensione che attraversa le feste, dai giorni prima di Natale fino alla Befana? Un filo che è insieme struggimento e dolcezza, angoscia e memoria, ansia e sorriso improvv ...

... ma è sicuramentedell'anno scorso. Sicuramente faremo i conti poi, ma mi sembra che ... Le disdette sonorimpiazzate in tempo zero. Mi sto rendendo conto che a casa c'è parecchia gente ...... mentre voi single nontanto a pensare all'amore, almeno non in questa giornata! Curioso di ... cercate di non dar troppo adito al nervosismo e alla noia che sembrate provare,cercare di ...Ma voi lo sentire quel filo di tensione che attraversa le feste, dai giorni prima di Natale fino alla Befana? Un filo che è insieme struggimento e dolcezza, angoscia e memoria, ansia e sorriso improvv ...