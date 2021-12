“È dovuto fuggire”. Can Yaman, la scoperta sotto la sua casa di Roma. Giallo attorno all’attore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Periodo complesso questo per Can Yaman. No, non si tratta di soldi o salute, lavoro o amore. Per l’attore turco il problema sono i fan, anzi le fan. Da quello che si dice, Yaman sarebbe ‘esausto’ delle continue interruzioni sotto casa sua da parte di fotografi, paparazzi e fan infoiate che lo vogliono abbracciare a tutti i costi. Insomma, forse Can Yaman non riesce a sopportare bene il successo e come riferisce l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica, da giorni “è irreperibile”, avendo deciso di allontanarsi dalla sua casa Romana che si trova di fronte al Colosseo. L’esperto racconta anche di avere saputo della vicenda da fonti certe, aggiungendo che la star turca di “DayDreamer – Le ali del sogno”, sarebbe sempre più esausto e infastidito dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Periodo complesso questo per Can. No, non si tratta di soldi o salute, lavoro o amore. Per l’attore turco il problema sono i fan, anzi le fan. Da quello che si dice,sarebbe ‘esausto’ delle continue interruzionisua da parte di fotografi, paparazzi e fan infoiate che lo vogliono abbracciare a tutti i costi. Insomma, forse Cannon riesce a sopportare bene il successo e come riferisce l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica, da giorni “è irreperibile”, avendo deciso di allontanarsi dalla suana che si trova di fronte al Colosseo. L’esperto racconta anche di avere saputo della vicenda da fonti certe, aggiungendo che la star turca di “DayDreamer – Le ali del sogno”, sarebbe sempre più esausto e infastidito dai ...

Advertising

miettmoncler : Mia sorella ha scoreggiato mentre mangiavo il pan carré con la Nutella inutile dire che sono dovuto fuggire dalla c… - dv_htdcanbf : @stebaraz Da emigrato che è dovuto fuggire dall’inferno che hanno creato nel mercato del lavoro, questi discorsi mi… - Letizia62352469 : Se aveva tentato di fuggire e il padre l'ha dovuto fermare così evidentemente qualcosa non andava già #chilhavisto - 75kunny : In un ristorante a Pechino un cinese ubriaco voleva uccidermi scambiandomi per un'altra persona. Sono dovuto fuggir… - BaMolinario : RT @UNHCRItalia: Costretti a fuggire dalla Siria, Ayman e Mouna hanno trovato di nuovo insicurezza in Libia, dove hanno dovuto fare i conti… -

Ultime Notizie dalla rete : dovuto fuggire Condannato a 5 anni l'uomo in affari con i commercialisti della Lega ... che sarebbe diventato la futura sede della fondazione e che lui avrebbe dovuto prima ristrutturare. il primo ad essere arrestato in questa inchiesta mentre tentava di fuggire in Brasile. Barachetti, ...

Rapina una banca, poi esce fuori e deposita i soldi al bancomat: arrestato Gli agenti si sono immediatamente attivati per trovare Williams il quale, nel frattempo, si era evidentemente reso conto che avrebbe dovuto fuggire. I suoi sforzi, tuttavia, non sono serviti a molto ...

La giornata mondiale dei migranti è un'occasione anche per chi resta fermo | Il Bo Live UniPD Il Bo Live - Università di Padova ... che sarebbe diventato la futura sede della fondazione e che lui avrebbeprima ristrutturare. il primo ad essere arrestato in questa inchiesta mentre tentava diin Brasile. Barachetti, ...Gli agenti si sono immediatamente attivati per trovare Williams il quale, nel frattempo, si era evidentemente reso conto che avrebbe. I suoi sforzi, tuttavia, non sono serviti a molto ...