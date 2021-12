Drag Race Italia, vince la finale Elecktra Bionic: ecco chi è (Di venerdì 24 dicembre 2021) Elecktra Bionic vince la corona e lo scettro di Italia’s first Drag superstar. Luquisha Lubamba conquista la fascia Wella di Miss Simpatia (la versione nostrana di Miss Congeniality). Stavolta, per raccontare la sesta e ultima puntata della prima edizione di Drag Race Italia (su Discovery+) si parte dalla fine. Come sono arrivate, però, queste due concorrenti a spuntarla nella gara più truccata dell’anno sulle avversarie Le Riche e Farida Kant? Riavvolgiamo il nastro e ricominciamo dall’inizio dell’episodio per ripercorrere tutte le tappe dell’incoronazione (meritatissima), che regala alla vincitrice un anno come ambassador MAC nonché una linea limited edition di cosmesi con il suo nome. Dal 9 gennaio il talent arriva su Real Time con i sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)la corona e lo scettro di’s firstsuperstar. Luquisha Lubamba conquista la fascia Wella di Miss Simpatia (la versione nostrana di Miss Congeniality). Stavolta, per raccontare la sesta e ultima puntata della prima edizione di(su Discovery+) si parte dalla fine. Come sono arrivate, però, queste due concorrenti a spuntarla nella gara più truccata dell’anno sulle avversarie Le Riche e Farida Kant? Riavvolgiamo il nastro e ricominciamo dall’inizio dell’episodio per ripercorrere tutte le tappe dell’incoronazione (meritatissima), che regala alla vincitrice un anno come ambassador MAC nonché una linea limited edition di cosmesi con il suo nome. Dal 9 gennaio il talent arriva su Real Time con i sei ...

