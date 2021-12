Drag Race Italia | la finale | ecco chi ha vinto l’edizione 2021

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella serata del 23 dicembre, Discovery+ ha reso disponibile l’ultima puntata di. Nelle sei puntate che hanno composto la prima stagione dello show, si sono susseguiti momenti entusiasmanti e sfide sorprendenti. I colori vivaci, gli abiti mozzafiato e le complesse performance, sicuramente, hanno lasciato un segno nel cuore degli spettatori. Il risultato dellaè stato decisamente inaspettato. Il nome della vincitrice, infatti, ha ribaltato i pronostici che volevano Farida Kant in cima al podio. In realtà, a portare a casa la corona, è stata Elecktra Bionic. Una vittoria inaspettata aÈ innegabile che Elecktra Bionic abbia fatto appello a tutte le sue forze per fare colpo sui giudici. Nel corso delle puntate, grazie alla sua ...

Italia, in onda su Discovery + L'universo più noto dellequeen, invece, non ha più segreti grazie soprattutto allo show di DiscoveryItalia (il 23 dicembre alle 22 il gran ...non è solo un programma televisivo.è famiglia'. Firmato Priscilla. Elecktra Bionic ha vinto la prima storica edizione diItalia , con Ambra Angiolini giudice guest star ...È stata una finalissima tra balli, trucchi sfavillanti, commozione, quella che ha incoronato il 23 sera su discovery+ Elecktra Bionic come vincitrice assoluta della prima edizione italiana di “ Drag R ...Occhio agli spoiler, perché ieri sera è andata in onda su Discovery Plus la finalissima di Drag Race Italia. Ecco cosa è successo!