Doni ai piccoli ricoverati in pediatria | il bel gesto dei giovani della Lega

Treviglio. Natale è alle porte e il gruppo Lega giovani Bassa Bergamasca ha pensato di anticipare l'allegria delle feste con un gesto di generosità per i piccoli pazienti della pediatria dell'ospedale di Treviglio-Caravaggio. Nella mattinata di venerdì, alla Vigilia di Natale, i giovani della Lega guidati dal coordinatore Andrea Nozza e dal coordinatore provinciale Steven Pecis, insieme al sindaco di Treviglio Juri Imeri e al deputato Daniele Belotti, si sono dati appuntamento presso la struttura ospedaliera per portare i regali ai bambini ricoverati. "Non c'è momento più bello che donare un sorriso e qualche attimo di spensieratezza ai piccoli pazienti e ai loro genitori, costretti a trascorrere le feste in ospedale".

Ultime Notizie dalla rete : Doni piccoli I Carabinieri portano doni in Pediatria Questa mattina alcuni Militari della Stazione di Arezzo si sono recati presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato per omaggiare i piccoli degenti e le loro famiglie. Purtroppo a causa ...

Dall'Alba Rugby doni per i piccoli ospiti della Pediatria di Verduno I bambini e i ragazzi dell' Alba Rugby hanno scelto di donare un loro giocattolo al reparto di Pediatria dell'ospedale di Verduno , per augurare un felice Natale ai bimbi e al personale. 'Il rugby " ...

Arrivano i ’doni sospesi’ per i piccoli pazienti ricoverati all’Opa LA NAZIONE Un giorno da Babbo Natale per i finanzieri livornesi: doni ai bimbi dell'ospedale Ieri, come di consueto, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno si sono recati presso il Reparto di Pediatria del locale ...

Montefalcone-Smerillo: Regali per tutti. Babbo Natale fa visita agli alunni. Natale, si sa, è uno dei momenti più attesi dai bambini. Tra regali, dolciumi e vacanze natalizie, i più piccoli vivono con entusiasmo e spensieratezza questo periodo dell’an ...

