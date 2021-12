Disgrazia alla vigilia di Natale, "dobbiamo stare vicino all'ospedale": Ferragni-Fedez, fine vacanza e corsa a Milano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un Natale rovinato per Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più mediatica d'Italia, che in questi giorni si sta godendo il successo di The Ferragnez, la serie su Amazon Prima Video che li racconta. Che succede? Succede che i loro figli, Leone e Vittoria, non sono stati molto bene nelle ultime ore, sono stati colpiti da una sindrome influenzale. E insomma, qualche linea di febbre e tosse, ma il tampone ha dato verdetto negativo: non si tratta del Covid. Eppure, per scrupolo, la Ferragni e Fedez hanno interrotto le loro vacanze in montagna per tornare a Milano in fretta e furia, raccontando quanto stava accadendo con una serie di stories su Instagram. Fedez ha raccontato quanto accaduto con ironia, "buona vigilia anche a voi", ha affermato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unrovinato per Chiara, la coppia più mediatica d'Italia, che in questi giorni si sta godendo il successo di The Ferragnez, la serie su Amazon Prima Video che li racconta. Che succede? Succede che i loro figli, Leone e Vittoria, non sono stati molto bene nelle ultime ore, sono stati colpiti da una sindrome influenzale. E insomma, qualche linea di febbre e tosse, ma il tampone ha dato verdetto negativo: non si tratta del Covid. Eppure, per scrupolo, lahanno interrotto le loro vacanze in montagna per tornare ain fretta e furia, raccontando quanto stava accadendo con una serie di stories su Instagram.ha raccontato quanto accaduto con ironia, "buonaanche a voi", ha affermato con ...

Advertising

TTGNxtchrii : @Vicidominus Petagna alla fine come terzo attaccante non è nemmeno tutta sta disgrazia contando che giochiamo con p… - abbusoo : secondo me alla 3visan veramente piace quel cesso e questa è una disgrazia ora mi ammazz0 - mannalisa : @Terra2itter Con il passare degli anni stai diventando opprimente!!1!1! Non capisci ke abbiamo bisogno di tornare a… - pallonatefaccia : Successivamente alla caduta in disgrazia (e fuga all'estero) di Berezovsky, Abramovich si è legato strettamente a V… - Ninapita2 : @Vitaspericolat1 @barbarab1974 Poveri i genitori che oltre alla disgrazia devono pure avere a che fare con te -