Di Battista | autogol No Vax | “Sono positivo nonostante tre dosi di vaccino” E scatena i grillini negazionisti

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La confessione voleva essere un’operazione trasparenza, ma si è trasformata in un boomerang No Vax. Alessandro Diannuncia sul suo profilo Instagram di essere stato contagiato dal Covid con la compagna. “Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose)” scrive, accompagnando il messaggio con una foto della famiglia. “Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni (a proposito, se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione anche online contattatela @sahra lahouasnia sahra.lahouasnia@yahoo.fr), Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo…questo il nostro Natale un po’ particolare“. Particolare anche perchéimmediatamente polemiche furiose tra i suoi fans, quasi tuttio ex ...

