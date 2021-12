Delia Duran choc, l’ex marito Marco Nerozzi: “Vi svelo tutto, siamo stati processati per riciclaggio” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Buone notizie per Delia Duran, la chiacchierata compagna di Alex Belli, le cui vicende sentimentali stanno tenendo banco in tv per via della partecipazione dell’attore parmense al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, come rende noto l’Ansa, è stata assolta dall’accusa di riciclaggio. Il caso ha coinvolto sia lei sia il suo ex marito Marco Nerozzi, che è invece stato condannato. I due ex coniugi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro. In primo grado, il giudice Simon Luca Morsiani ha ritenuto non colpevole la donna, mentre a Nerozzi, che con lei ha condiviso una relazione lunga otto anni, ha inflitto una pena salata: quattro anni e due mesi. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Buone notizie per, la chiacchierata compagna di Alex Belli, le cui vicende sentimentali stanno tenendo banco in tv per via della partecipazione dell’attore parmense al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, come rende noto l’Ansa, è stata assolta dall’accusa di. Il caso ha coinvolto sia lei sia il suo ex, che è invece stato condannato. I due ex coniugi sonoal Tribunale Unico di San Marino per ildi due milioni di euro. In primo grado, il giudice Simon Luca Morsiani ha ritenuto non colpevole la donna, mentre a, che con lei ha condiviso una relazione lunga otto anni, ha inflitto una pena salata: quattro anni e due mesi. La ...

