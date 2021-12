DEEMO II | rivelata la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’atteso titolo mobileII ha finalmente unaufficiale. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Le app mobile, lo sappiamo tutti, hanno al giorno d’oggi una grande incidenza sulla nostra vita quotidiana. Proprio per questo forse il gaming mobile sembra ogni anno sempre più inarrestabile, con un parco titoli estremamente vario, nel quale si nascondono anche perle che meritano davvero di essere provate. Come vi abbiamo di recente anticipato sulle nostre pagine, il trend per il 2022 si preannuncia sempre in ascesa, ed infatti in questa news vi parliamo di uno dei primi attesi titoli in arrivo a inizio del nuovo anno su Android ed iOS:II, la cuiè finalmente stata. Ecco la...