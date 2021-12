Decreto Festività, stop a feste in piazza: come cambia il Capodanno in Musica di Federica Panicucci (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Decreto Festività varato ieri dal governo per far fronte all’emergenza Covid durante il periodo di Natale e Capodanno ha fatto cambiare svariati piani. Tra questi anche il Capodanno in Musica targato Mediaset e condotto da Federica Panicucci. Decreto Festività, come cambia il Capodanno di Federica Panicucci su Canale 5 Tra i vari divieti previsti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilvarato ieri dal governo per far fronte all’emergenza Covid durante il periodo di Natale eha fattore svariati piani. Tra questi anche ilintargato Mediaset e condotto daildisu Canale 5 Tra i vari divieti previsti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetTgcom24 : Bozza decreto Festività, al bar soltanto con il Green Pass rafforzato #decretoFestività - Agenzia_Ansa : DIRETTA I LE nuove misure per Omicron, il decreto per le festività. La conferenza stampa del ministro Speranza con… - TgLa7 : #Covid: Cdm approva il decreto per le festività - positanonews : Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto per le festività. Stop a feste all’aperto e discoteche fino al 31 g… - laperlaneranera : ?????? Dopo due anni e 103 milioni di Vaccini? 'Andrà tutto bene'?????? Nuove misure contro Omicron: Stop Feste in Piazz… -