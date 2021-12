Decreto festività, dalle mascherine obbligatorie al green pass. Cosa cambia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto che introduce divieti e restrizioni per il Capodanno e nuove regole per il green pass. Ecco le regole in vigore da lunedì 27 dicembre: la terza dose potrebbe essere somministrata dopo quattro mesi dalla seconda; green pass rafforzato per musei, mostre, parchi tematici e parchi divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo, ristorazione al banco; green pass valido per sei mesi. Misura valida a partire dal 1° febbraio 2022; obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca; obbligo di mascherine ffp2 per cinema, teatri, stadi, eventi sportivi al chiuso, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico; vietato consumo ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovoche introduce divieti e restrizioni per il Capodanno e nuove regole per il. Ecco le regole in vigore da lunedì 27 dicembre: la terza dose potrebbe essere somministrata dopo quattro mesi dalla seconda;rafforzato per musei, mostre, parchi tematici e parchi divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo, ristorazione al banco;valido per sei mesi. Misura valida a partire dal 1° febbraio 2022; obbligo diall’aperto anche in zona bianca; obbligo diffp2 per cinema, teatri, stadi, eventi sportivi al chiuso, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico; vietato consumo ...

