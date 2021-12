Decreto festività | dal green pass ridotto alle mascherine Ffp2 sui bus | le nuove misure

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Mascherina obbligatoria all’aperto anche in zona bianca,sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri: cosa cambia con il nuovoIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduceurgenti per il contenimento dell’epidemia

...le nuove norme per contenere la diffusione della variante Omicron nel corso delledi ... Esteso il green pass rafforzato Dal 1 febbraio 2022 ilprevede la riduzione della durata del ...Il, il cui testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri, costituito da 10 articoli prevede lo stop alle feste in piazza, discoteche chiuse fino al 31 gennaio, no al ...