Decreto festività | Capodanno in musica e L’anno che verrà sono a rischio?

Il Capodanno in musica di Canale 5 e L'anno che verrà sono a rischio estromissione dai palinsesti tv? Questo è l'interrogativo generale, viste le disposizioni del Decreto anti-Coronavirus sulle festività natalizie appena approvato dal Governo Draghi. Il provvedimento, tra le altre misure anticontagio, prevede in particolare il divieto delle feste all'aperto e in piazza fino al 31 gennaio 2022, motivo per cui ora i telespettatori temono di non poter assistere ai due noti eventi tv, in vista del Capodanno. Ma a quanto pare le due feste televisive non sono a rischio, anche se si prevedono per esse dei cambiamenti last-minute, inerenti in primis alle rispettive location.

