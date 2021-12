Decreto festività, allo stadio solo con mascherina Ffp2, sì al consumo di cibo e bevande (nei palazzetti no) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Decreto festività, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non porta alcuna stretta agli impianti sportivi all’aperto. Previsto solo l’obbligo di mascherina Ffp2, più sicura della chirurgica. Ma allo stadio, a differenza che nei palazzetti al chiuso, si potrà continuare a consumare cibo e bevande e la capienza non sarà ridotta al di sotto del 75%. Non ci sono richieste di nuovi tamponi, nemmeno per chi non ha ancora ricevuto la terza dose di vaccino, come si era pensato in un primo momento. Sulla Gazzetta dello Sport le nuove misure. “Quello che il governo ha imposto, dall’entrata in vigore del Decreto fino al termine dell’emergenza epidemiologica (al momento fissato al 31 marzo), è l’obbligo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non porta alcuna stretta agli impianti sportivi all’aperto. Previstol’obbligo di, più sicura della chirurgica. Ma, a differenza che neial chiuso, si potrà continuare a consumaree la capienza non sarà ridotta al di sotto del 75%. Non ci sono richieste di nuovi tamponi, nemmeno per chi non ha ancora ricevuto la terza dose di vaccino, come si era pensato in un primo momento. Sulla Gazzetta dello Sport le nuove misure. “Quello che il governo ha imposto, dall’entrata in vigore delfino al termine dell’emergenza epidemiologica (al momento fissato al 31 marzo), è l’obbligo di ...

