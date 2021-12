De Luca: “Pessima e sconcertante la comunicazione istituzionale sui vaccini, ha creato clima di confusione nelle famiglie” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “La qualità della comunicazione istituzionale” sul Covid e sulle vaccinazioni è stata Pessima e ancora oggi è sconcertante“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Ancora oggi sui vaccini e sul Covid parlano troppe persone quotidianamente, e non mi riferisco tanto alle trasmissioni televisive che hanno dato il peggio di sé in questi mesi nel creare confusione e accapigliamenti solo per aumentare gli ascolti. Abbiamo il responsabile dell’Istituto superiore di sanità, poi abbiamo il responsabile del Comitato tecnico-scientifico, poi abbiamo il consulente del ministro della Salute, poi il consulente del commissario al Covid, poi abbiamo l’Ema, poi l’Aifa, a tutti questi si aggiungono decine di virologi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) “La qualità della” sul Covid e sulle vaccinazioni è statae ancora oggi è“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Ancora oggi suie sul Covid parlano troppe persone quotidianamente, e non mi riferisco tanto alle trasmissioni televisive che hanno dato il peggio di sé in questi mesi nel crearee accapigliamenti solo per aumentare gli ascolti. Abbiamo il responsabile dell’Istituto superiore di sanità, poi abbiamo il responsabile del Comitato tecnico-scientifico, poi abbiamo il consulente del ministro della Salute, poi il consulente del commissario al Covid, poi abbiamo l’Ema, poi l’Aifa, a tutti questi si aggiungono decine di virologi e ...

