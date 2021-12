De Luca attacca il governo in diretta Facebook | “Ci fanno perdere solo tempo”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Come ogni venerdì il governatore Vincenzo Defa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Campania. “Abbiamo pagato in questi mesi un orientamento delitaliano che tende ad approvare sempre mezze misure, a. Ancora oggi ilha preso delle decisioni significative ma probabilmente al di sotto delle necessità”. Non ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rep_napoli : Campania, De Luca attacca il governo: 'Sul Covid mezze misure e perdite di tempo' [aggiornamento delle 15:25] - rep_napoli : Campania, De Luca attacca il governo: 'Sul Covid mezze misure e perdite di tempo' [aggiornamento delle 15:12] - Antonel72713840 : @luca_andrei_ @Erminio71890018 @Pontifex_it Va bene. Era solo un consiglio. Non una provocazione. Avevo capito male… - littl3_w1tch : Ora spoilero cosí luca si attacca al ca- - AntonioScafuro4 : Il presidente De Luca attacca 'Cafoni'e 'Profughi'...???? #deluca #presidentedeluca #campania #cafoni #profughi -

Ultime Notizie dalla rete : Luca attacca

La Repubblica

Il Comune per difendersi, sulla torbida vicenda dello stadio di Tor di Valle . Come ... tirando in ballo i tre proponenti del progetto abortito: la società Eurnova diParnasi , la Cpi di ...Come spiegato dalla mamma dell'influencer italo - americana, tra Soleil enon ci sarebbe mai ... La mamma della gieffinaBasciano Prima di terminare l'intervista la mamma di Soleil Sorge ha ...Abbiamo pagato in questi mesi un orientamento del Governo italiano che tende ad approvare sempre mezze misure, a perdere tempo. Ancora oggi il Governo ha preso delle decisioni significative ma probabi ...Questo pomeriggio il Governatore Campano Vincenzo De Luca si è scagliato, a mezzo social, contro Palma Campania definendo irresponsabili gli atteggiamenti ...