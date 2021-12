De Luca: “4 mila docenti non vaccinati in Campania? Falso. Tutto il personale scolastico ha fatto anche la terza dose” (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Correggo una cosa falsa che ho sentito, cioè 4mila docenti non vaccinati in Campania. E' Falso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Correggo una cosa falsa che ho sentito, cioè 4nonin. E'". Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. L'articolo .

