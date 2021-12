Dalle drag alle bio queen: la tv abolisce i tradizionali ruoli di genere e diventa... (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il popolare dating show di Canale 5, Uomini e donne , dopo aver aperto le porte al mondo gay, ha sdoganato la prima tronista trans*, Nicole Andrea Scavuzzo . La commessa di 29 anni era infatti nata ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il popolare dating show di Canale 5, Uomini e donne , dopo aver aperto le porte al mondo gay, ha sdoganato la prima tronista trans*, Nicole Andrea Scavuzzo . La commessa di 29 anni era infatti nata ...

Advertising

Luce_news : Dalle drag alle bio queen: la tv abolisce i tradizionali ruoli di genere e diventa davvero a colori… - superpidge : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… - GraziaMosso : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… - tzfosmiles : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… - sciallissimaa : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… -