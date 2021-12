Dalla Sardegna alla Puglia: 1.500 migranti in 24 ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oltre settecento già arrivati, altri settecento in attesa di approdare sulle coste italiane. Neanche a Natale si interrompono gli sbarchi di migranti, aiutati dalle Ong. Salvini: "Irrispettoso per gli italiani" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oltre settecento già arrivati, altri settecento in attesa di approdare sulle coste italiane. Neanche a Natale si interrompono gli sbarchi di, aiutati dalle Ong. Salvini: "Irrispettoso per gli italiani"

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Sardegna Dalla Sardegna alla Puglia : oltre 1.400 migranti in 24 ore Dalla Sardegna alla Puglia, passando per la Sicilia, continuano ininterrotti gli sbarchi di migranti su barchini e navi Ong . Nelle ultime ore ne sono arrivati più di settecento (705, per essere ...

